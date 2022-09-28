Малый и средний бизнес сформировал почти 40% поступлений в бюджет Могилевской области

Субъекты малого и среднего бизнеса за 8 месяцев этого года сформировали почти 40% поступлений в бюджет Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в региональном пресс-центре инспекции МНС.

"Субъекты малого и среднего бизнеса уплатили в январе - августе в бюджет области Br426,2 млн, или 37,8% от общих поступлений, - сказали в пресс-службе. - По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 1,4%, или Br5,8 млн в фактическом исчислении, в том числе от микроорганизаций - на 45,2%, или Br33,8 млн, средних организаций - на 21,2%, или Br16,1 млн, индивидуальных предпринимателей - на 34,3%, или Br15,4 млн".

На 1 сентября 2022 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляло 33,8 тыс. плательщиков, в том числе 26,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 7,1 тыс. юридических лиц.