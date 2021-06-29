Маленькой Алине из Могилева требуется дорогостоящая операция. Вы можете помочь ребенку обрести шанс на полноценное детство

Алина родилась раньше срока, в 35 недель, и ее сразу забрали в реанимацию. Первый месяц родители провели в больнице, где малышке пытались убрать мышечный тонус. В течение пяти месяцев Алина наблюдалась у невролога в поликлинике, где ей назначали массаж и обещали, что тонус вскоре пройдет. Родителей успокаивали и обнадеживали, говорили, что все пройдет к шести месяцам. Не прошло… И состояние девочки только ухудшалось. Тонус был таким сильным, что Алина не могла управлять своими ручками и ножками, ее маленькое тельце кренило на бок. В положенный срок она не села. Но страшнее всего были ее дикие боли. Невозможно описать словами, что чувствует мать, которая держит на руках надрывно плачущего ребенка и не имеет ни малейшей возможности ему хоть немного помочь. В шесть с половиной месяцев семья забила тревогу, т.к. все обещания врачей о нормализации состояния ребенка себя не оправдали. Тогда девочку направили на обследование и лечение в РНПЦ «Мать и Дитя», где Алине поставили диагноз: ЗПР с формирующимся спастическим тетрапарезом, больше слева вследствие ЭПН. Назначенное медикаментозное лечение эффекта не дало.

Из-за повышенного тонуса мышц у Алины пошла деформация стоп. 22 марта в РНПЦ Травматологии и Ортопедии ей провели операцию на левой ножке по восстановлению стопы с рассечением малоберцовых мышц, удлинением сухожилий и установлением удерживающей спицы. Месяц ножка девочки была в гипсе, еще два месяца она носила гипсовую лангету. Осенью малышке предстоит еще одна операция на второй ножке.

Девочка прошла все предписанные врачами реабилитации в Беларуси, но положительного эффекта не достигла. Семья делала и делает все возможное, чтобы улучшить здоровье ребенка, но, к сожалению, в стране нет специалистов, которые использовали бы у детей альтернативные рефлекторные методики, которые используют для реабилитации таких деток в других странах (Войта-терапию, концепцию Бобат, метод Костильо Моралис, сенсорную интеграцию, остеопатию и т.д.), позволяющие воздействовать на мышцы и нервную систему через сенсорные рецепторы движения и координации.

Алина уже прошла два курса реабилитации по данной методике в медицинском центре «Пеликан» в г. Санкт-Петербурге, сейчас проходит еще один курс в центре медицинской реабилитации «Regreso» в г. Теплице (Чехия). Уже после первого курса реабилитации родители заметили значительные улучшения состояния Алины: тонус мышц снизился, малышка стала удерживать голову, лучше контролировать движения в ручках, ножках, стала более спокойной. Но для того, чтобы приобрести новые навыки и укрепить достигнутые результаты, очень важно не останавливаться и проходить следующие курсы реабилитации в срок. Для максимального положительного эффекта врачи рекомендуют проходить лечение раз в три месяца, четыре курса в год.

Следующий курс лечения в центре медицинской реабилитации «Regreso» в Чехии планируется на август 2021г. Счет за полный курс реабилитации в клинике с учетом занятий на дому со специалистами по логомассажу, Бобат терапии и эрготерапии, а также проживания и перелета составляет 4067 евро. К сожалению, денег на дальнейшую реабилитацию у семьи больше нет, но и упустить возможность подарить малышке шанс на полноценное детство без боли родители не имеют права. Семья просит о помощи неравнодушных людей.

«Мы верим в доброту и неравнодушие людей, верим, что наша беда тронет ваши сердца и вы сможете нам помочь в сборе средств, чтобы продолжить реабилитацию и избавить нашу Алинку от страданий и дать ей шанс на полноценную жизнь! Мы умоляем вас, помогите нашей малышке! Любая ваша помощь для нас – НЕОЦЕНИМА!» - говорят родители девочки, Жанна и Вячеслав Калинины.

Документы Алины

Реквизиты для оказания материальной помощи Алине

ОАО «АСБ Беларусбанк», операционная служба ЦБУ 700 г. Могилев, ул. Первомайская 71А-2 УНП 100325912, БИК АКВВВY2Х

Транзитный счёт BY57 AKBB 3819 3821 0002 8000 0000

Счета открыты на имя Калининой Жанны Анатольевны

BYN (бел. рубли) - на счет BY40 AKBB 3134 0000 0038 4007 0000

(бел. рубли) - на счет BY40 AKBB 3134 0000 0038 4007 0000 USD (доллары США) - на счет BY61 AKBB 3134 1000 0022 4007 0000

(доллары США) - на счет BY61 AKBB 3134 1000 0022 4007 0000 EUR (евро)- на счет BY12 AKBB 3134 2000 0019 8007 0000

(евро)- на счет BY12 AKBB 3134 2000 0019 8007 0000 RUB (росс.рубли) - на счет BY15 AKBB 3134 3000 0017 5007 0000

Важно! Назначение платежа: для лечения и реабилитации Калининой Алины Вячеславовны!

Можно пополнить баланс благотворительного номера МТС +375 (33) 632-60-84

Карта Беларусбанка № 6711 7700 1412 7968 до 11/23

(не именная INSNANT CARD)

Карта МТБанка № 5351 0410 1780 2990 VIACHASLAV KALININ

(оформлена на папу)

Пополнить без комиссии через ЕРИП : Финансовые услуги - банки инфо-МТБанк-полнить дебетовую карту - номер договора (32581749)

Карта Сбербанк России № 4276 3800 1128 6957 до 08/22

VIKTORYIA KALININA ( Оформлена на тетю Алины)

Pay Pal //paypal.me/alinka20

Телефон для связи:

+375(29)7482618 Калинина Жанна Анатольевна (мама Алины)

+375(33) 6944066 Калинин Вячеслав Васильевич ( папа Алины)

Адрес проживания: 212002 г.Могилев, пер.Куйбышева 1-й д. 13

Электронный адрес: kalinina.zh@mail.ru