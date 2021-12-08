Маленький прибор – большой помощник. Бобруйск

В рамках Республиканской акции «Извещатель в каждый дом» на Бобруйском автовокзале развернулся целый центр по обучению безопасности.

Основной акцент спасатели сделали на правильной установке, обслуживании и использовании автономного пожарного извещателя. Каждый желающий мог убедиться в простоте установки извещателя и потренироваться на обучающих площадках. При установке этого маленького, но очень полезного прибора важно выполнить несколько правил: размещать в жилых комнатах по центру потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, допускается установка непосредственно над дверным проемом.

Правило номер два: своевременно менять элемент питания «Крона», частота замены составляет один год. И последнее: во время уборки не забывайте пропылесосить извещатель – это поможет избежать ложных сработок. Уважаемые граждане, помните: ваша безопасность в ваших руках.