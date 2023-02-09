Маленький бобруйчанин срочно нуждается в вашей помощи

ПИЩИК САВЕЛИЙ 21.09.2020 г. р. Республика Беларусь, г. Бобруйск.

Открыт срочный сбор на закупку и операцию по установке кохлеарного импланта на ушко в польском центре слуха и речи «Мединкус» в Каетанах.

Диагноз : двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость, глухота по ВОЗ.

Сумма сбора: 32000 евро. Срок сбора – до 20.02.2023 года.

Реквизиты помощи:

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4916 9896 7280 0348 до 01/27

Имя пользователя:

PISHCHYK DARYA

Путь пополнения карты через систему ЕРИП (!!БЕЗ КОМИССИИ) —» Банковские, финансовые услуги —»БАНКИ, НКФО —»Приорбанк —»ПОПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ —»

№СЧЕТА> 3010081013805 > —» СУММА

КАРТА TINKOFF МИР (РОССИЯ)

2200 7001 2847 6370

Виталий П. ( папа Савелия )

Благотворительные счета открыты в

ОАО "АСБ Беларусбанк"

Отделение №703/7121

г. Бобруйск, ул. Сикорского, д. 26

УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

транзитный счет:

BY57 AKBB 3819 3821 0002 8000 0000

на благотворительный счет:

– белорусские рубли

BY41 AKBB 3134 0000 0163 2007 0000

– доллары США

BY65 AKBB 3134 1000 0085 1007 0000

– евро

BY29 AKBB 3134 2000 0075 3007 0000

– российские рубли

BY46 AKBB 3134 3000 0074 2007 0000

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Пищик Дарьи Игоревны для лечения сына Пищик Савелия Витальевича.

Путь пополнения благотворительного счета через систему ЕРИП (!!БЕЗ КОМИССИИ) —»Банковские, финансовые услуги —» Банки, НКФО —»БЕЛАРУСБАНК —» ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА —» BY41AKBB31340000016320070000 №СЧЕТА —» СУММА.