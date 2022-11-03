Мальчишки и девчонки с детского дома посетили пожарные части с экскурсией

Ни для кого не секрет, что во время каникул мальчишки и девчонки посещают пожарные части с экскурсией. Не стали исключением и старые друзья спасателей – ребята из ГУО «Детский дом г. Бобруйска».

Работники МЧС рассказали о зарождении пожарного дела, и о постройке первой пожарной части города, в которой и проходила экскурсия. Помимо истории Спасатели напомнили и о правилах безопасности. Чем опасны простые бытовые предметы, как действовать во время пожара, как правильно сообщить о пожаре по телефонам 101 или 112 – об этом и многом другом узнали наши гости. После интенсив-курса по безопасности ребята посетили картинную галерею и выставку художественных работ посвященных пожарному делу. А кульминацией экскурсии стало знакомство с современной спасательной техникой, аварийно-спасательным инструментом и пожарно-техническим вооружением.