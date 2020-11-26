Макей: оперативный коллегиальный диалог МИДов Беларуси и России особенно востребован в условиях пандемии
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Оперативный коллегиальный диалог министерств иностранных дел Беларуси и России особенно востребован в условиях пандемии коронавируса. Такую точку зрения выразил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России.
Руководитель белорусского МИД поприветствовал "своего коллегу министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Минске в это непростое для всего мира и наших стран время пандемии коронавируса".
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