Макей: оперативный коллегиальный диалог МИДов Беларуси и России особенно востребован в условиях пандемии

Оперативный коллегиальный диалог министерств иностранных дел Беларуси и России особенно востребован в условиях пандемии коронавируса. Такую точку зрения выразил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России.

Руководитель белорусского МИД поприветствовал "своего коллегу министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Минске в это непростое для всего мира и наших стран время пандемии коронавируса".

belta.by