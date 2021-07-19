Макей: несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов в экспорте

Несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов на экспортном направлении за прошедший период 2021 года. На это обратил сегодня внимание министр иностранных дел Владимир Макей на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Да, можно говорить о том, что базовые условия прошлого года являются низкими, и приводить какие-то иные причины и факторы, но тем не менее нам удалось в этом году обеспечить существенный рост экспорта", - сказал Владимир Макей.

По словам министра, за пять месяцев этого года белорусский экспорт товаров и услуг составил более $18 млрд и увеличился почти на 33% к аналогичному периоду прошлого года. В результате превышения экспорта (темп роста - 132,7%) над импортом (128,7%) сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным в размере $1,25 млрд и улучшилось практически на $700 млн.

"Это неплохой результат, и нам необходимо обеспечить сохранение данной тенденции, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, и санкционными, и иными", - отметил Владимир Макей.

Вместе с тем он подчеркнул, что самоуспокаиваться, глядя на эти цифры, нельзя. "Попросил бы приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить устойчивое и спокойное развитие нашего государства по всем направлениям", - добавил глава МИД.