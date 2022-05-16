Майское похолодание, ночные заморозки и кратковременные дожди. Синоптики о погоде с 17 по 21 мая

Какой погоды белорусам ждать на рабочей неделе с 17 по 21 мая, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Май продолжает удерживать установившуюся еще в апреле тенденцию холодной погоды. Причинами тому стали частые северные ветры и поступление холодных воздушных масс с северных широт. И только в отдельные дни мая в Беларусь ненадолго заглядывало майское тепло. Начало рабочей недели также начинается прохладной и ветреной погодой, а новые порции разрозненных дождевых облаков и свежего воздуха продолжают удерживать температурный фон на 3-5 градусов ниже положенного по календарю", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 17 мая, ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем во многих районах республики пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем в отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, по югу в отдельных районах возможно до плюс 9, а местами по северо-западной половине на почве будут заморозки от 0 до минус 2 градусов. Температура воздуха днем составит плюс 11-17 градусов.

В среду, 18 мая, ночью и утром местами, днем по крайнему юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет плюс 2-7 градусов, днем - 12-18 градусов тепла.

В дневные часы 18 мая фон атмосферного давления начнет расти, и уже в четверг и пятницу осадки по стране маловероятны, но при ясном небе местами по стране есть вероятность заморозков.

В четверг, 19 мая, будет без осадков. Температура воздуха ночью - плюс 1-7 градусов, на почве местами заморозки от 0 до минус 2. Температура воздуха днем составит от плюс 15 градусов по северо-востоку до плюс 23 градусов по югу и юго-западу страны.

В пятницу, 20 мая, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, днем - плюс 17-23 градусов, в южных и юго-западных районах ожидается 24-28 градусов тепла.

В выходные дни на территории республики ожидается смещение фронтального раздела с Западной Европы, увеличится и уплотнится облачность, а осадков по стране станет больше.

В субботу, 21 мая, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 6 до плюс 12 градусов, а днем - от плюс 13 до плюс 20 градусов, преимущественно по южной половине страны будет плюс 21-26 градусов.

В воскресенье, 22 мая, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит плюс 6-13 градусов, днем будет плюс 12-19 градусов, а по югу столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла.