Магия добра для юных бобруйчан

7 декабря Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района и Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации провели концертную программу «Магия добра», приуроченную ко Дню инвалидов.

На праздник были приглашены воспитанники ЦКРОиР с родителями и участники отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения ТЦСОН.

Ведущая программы – ростовая кукла Лулу впечатлила детей своим ярким образом. Задорные и улыбчивые малыши со своими мамами и специалистами центра показали зрителям музыкальные и танцевальные номера. Участники отделения дневного пребывания для инвалидов порадовали зрителей юмористической театральной постановкой «Червячки» и мьюзиклом «Бобры».

Волонтеры из отряда «Шаг навстречу» вручили сладкие подарки воспитанникам Центра.