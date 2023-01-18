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Магазины «Виталюр» сменят вывески на «Санта»

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Магазины «Виталюр» сменят вывески на «Санта»

Известно, что компания «Санта Ритейл» продолжает проработку сделки по оформлению перевода в аренду торговых объектов ОДО «Виталюр». Сегодня уже начинается переход отдельных магазинов «Виталюр» под операционное управление ООО «Санта Ритейл». В связи с этим магазины поочередно закрываются на инвентаризацию (переучет).

По мере готовности магазины будут открываться с полной загрузкой ассортиментом. «Санта Ритейл» прилагает максимальные усилия для скорейшего запуска их в работу, сохраняя действующий персонал каждого из торговых объектов. Информация о запуске торговых объектов «Виталюр» после «перезагрузки» будет размещаться на сайте компании: www.santa.by.

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