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Магазин «USB» приглашает за покупками

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Магазин «USB» приглашает за покупками

Для тех, кто ищет качественный товар по разумной цене, магазин «USB» может вам предложить:

-Bluetooth наушники/гарнитура

-Bluetooth колонки

-Флешки/карты памяти

-Клавиатуры/мышки/коврики

-Gamepad

-Проводные наушники/гарнитура

-Акустические колонки

-Чехлы/стекла/зарядные устройства для смартфонов

-Держатели для смартфонов

-Power Bank

-Пдд/soft/game/xbox360/mp3/dvd

-Дата кабели/переходники/провода

-Батарейки и многое другое

В магазине представлен широкий выбор товаров от разных производителей:

Defender, Sven, Logitech, Panasonic, Hoco, Borofone, Acme, Perfeo, Ldnio, Smartbuy, Awei, Silicon Power, SanDisk и другие.

Режим работы:

Пн-Пт 10.00-18.00

Сб-Вс 10.00-17.00

Адрес:

г. Бобруйск, ул. Социалистическая д.68 (рядом с пиццерией «Браво»)

Тел. +375444932027

https://www.instagram.com/usb_shopping/

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