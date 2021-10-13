Магазин «USB» приглашает за покупками
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Для тех, кто ищет качественный товар по разумной цене, магазин «USB» может вам предложить:
-Bluetooth наушники/гарнитура
-Bluetooth колонки
-Флешки/карты памяти
-Клавиатуры/мышки/коврики
-Gamepad
-Проводные наушники/гарнитура
-Акустические колонки
-Чехлы/стекла/зарядные устройства для смартфонов
-Держатели для смартфонов
-Power Bank
-Пдд/soft/game/xbox360/mp3/dvd
-Дата кабели/переходники/провода
-Батарейки и многое другое
В магазине представлен широкий выбор товаров от разных производителей:
Defender, Sven, Logitech, Panasonic, Hoco, Borofone, Acme, Perfeo, Ldnio, Smartbuy, Awei, Silicon Power, SanDisk и другие.
Режим работы:
Пн-Пт 10.00-18.00
Сб-Вс 10.00-17.00
Адрес:
г. Бобруйск, ул. Социалистическая д.68 (рядом с пиццерией «Браво»)
Тел. +375444932027
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