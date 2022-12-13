Магазин с товарами «Беллегпрома» открылся в Оренбурге

Магазин с широким ассортиментом товаров "Беллегпрома" открылся в российском Оренбурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"В целях расширения присутствия товаров легкой промышленности белорусского производства в российских регионах в Оренбурге открыт магазин "Территория LEGKO", - рассказали в дипмиссии. - На его полках вместе с российской продукцией широко представлены товары предприятий "Беллегпрома". В их числе Оршанский льнокомбинат, "Камволь", "Моготекс", "Калинка", "Белкредо", "Галантэя", "Бобруйский трикотаж", "Свiтанак".

В церемонии открытия магазина приняли участие представители концерна "Беллегпром", руководства Министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, мэрии Оренбурга, Ассоциации предприятий легкой промышленности российского региона.

"Выступающие отмечали, что это творческое пространство даст возможность продвигать и продавать товары, выстраивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество", - добавили в посольстве.