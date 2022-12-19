Лыжи, встречи с Дедом Морозом и мастер-классы. Что подготовили белорусские санатории на Новый год

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский рассказал журналистам, чем будет отличаться новогодняя программа белорусских санаториев от обычной в этих учреждениях, передает корреспондент БЕЛТА.

"Помимо комплекса медицинских услуг, а путевки у нас практически на 100% были приобретены с предоставлением медуслуг, санатории предоставят программы, которые будут насыщены праздничными мероприятиями. Среди них концерты артистов белорусской эстрады, мастер-классы с белорусским колоритом, уличные гулянья, спортивные состязания с акцентом на зимние виды спорта, благо погода сегодня располагает. Практически все санатории включили в свои программы массовые лыжные прогулки, традиционные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также новогодний банкет", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Что касается стоимости услуг новогоднего тура, то, по словам директора центра, в среднем по стране один койко-день в санаториях обойдется в Br93. "Стоимость новогоднего банкета при этом будет до Br200, если быть точным, то в среднем (мы сделали выборку) стоимость составила Br195. Поэтому не сомневаюсь, что санатории будут востребованы, все пройдет без происшествий и в условиях благоприятной эпидситуации, что немаловажно", - заключил Геннадий Болбатовский.