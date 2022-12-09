Любые сложности по плечу. Рассказываем, чем живет сегодня «Беларусьрезинотехника»

Предприятие, которое мы знаем сегодня как ОАО «Беларусьрезинотехника», было зарегистрировано 7 февраля 1952 года и называлось заводом натурального каучука. А уже в 1970-м численность его рабочих, ИТР и служащих составила 5000 человек. Это было крупнейшее предприятие Бобруйска до строительства шинного комбината. Корректировки внес распад Советского Союза в 1991 году: стали снижаться объемы производства, не стало хватать оборотных средств, возникали и другие трудности.
Нарастание негативных явлений в мировой экономике, последствия пандемии, сокращение спроса на традиционных экспортных рынках, колебание курсов основных валют, геополитическая нестабильность привели к спаду производства и реализации продукции во всем мире. Но предприятие борется за рынки сбыта. Среди основных покупателей ОАО «Беларусьрезинотехника» крупнейшие гиганты машиностроения Республики Беларусь – МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Минский завод колесных тягачей, ГОМСЕЛЬМАШ... Продукция поставляется на рынки Российской Федерации, Латвии, Молдовы, Грузии, Узбекистана, Пакистана, Казахстана...
Несмотря на все сложности, вызванные нахождением в санации и санкционными ограничениями, по итогам 10 месяцев 2022-го ОАО удалось выйти на положительное значение прибыли от реализации продукции в размере 2964 тыс. руб., чистой прибыли в размере 1879 тыс. руб., темп роста составил 389,8% (чистая прибыль за январь-октябрь 2021-го – 482 тыс. руб.) и рентабельности продаж в размере 9,93% против 0,18% за соответствующий период прошлого года. Объем промышленного производства по итогам 10 месяцев 2022-го составил 27765 тыс. руб., темп роста – 145,1%; выручки от реализации продукции, работ, услуг – 29832 тыс. руб., темп роста – 142,1%; экспорта продукции – 1870 тыс. долларов, темп роста составил 131,4%. С 1 сентября нынешнего года в Обществе произошло повышение тарифной ставки первого разряда для всех занятых, а с 1 декабря выросла тарифная ставка по рабочим профессиям. По итогам октября заработная плата составила 911,5 руб. против 700,2 руб. за октябрь 2021-го.
Сильные стороны ОАО «Беларусьрезинотехника» – это квалифицированные специалисты, проведение работ по сертификации продукции, созданию и совершенствованию системы качества в соответствии с требованиями международных стандартов, аккредитованная лаборатория. Все это гарантирует высокое и стабильное качество выпускаемой продукции. У коллектива предприятия многолетний опыт, сложившиеся и поддерживаемые хозяйственные отношения и с поставщиками сырья, и с потребителями продукции, позволяющие оперативно решать возникающие вопросы.
Постоянно разрабатываются новые виды продукции. На 2022-2026 годы предусмотрены мероприятия по расширению ассортимента резинотехнических изделий за счет совершенствования технологии и рецептур изготовления.
Нельзя не отметить и достижения производства. В прошлом году ОАО «Беларусьрезинотехника» заняло 2-е, а в 2022-м – 1-е место в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию идеологической работы в номинации «Организации промышленности с численностью работающих до 800 человек». Команда ОАО стала 3-й в городской круглогодичной спартакиаде среди предприятий, учреждений и организаций города по итогам 2021 года среди предприятий численностью от 500 до 1500 человек (это самая многочисленная группа по количеству участников соревнований).
Немаловажная роль на предприятии отводится студотрядовскому движению. Благодаря ему молодежь адаптируется к современным условиям производственных отношений, развивает инициативность и самостоятельность, организационные и деловые качества. В 2021-2022-м в ОАО работал студенческий отряд имени Героя Советского Союза В. Хоружей из учащихся строительного колледжа. Многие ребята остались работать на предприятии, а «Беларусьрезинотехника» стала победителем городского конкурса «Трудовой семестр-2021» в номинации «Лучший наниматель».
Павел Бокий, заместитель управляющего по идеологической, кадровой работе, режиму и быту