Любые сложности по плечу. Рассказываем, чем живет сегодня «Беларусьрезинотехника»

Предприятие, которое мы знаем сегодня как ОАО «Беларусьрезинотехника», было зарегистрировано 7 февраля 1952 года и называлось заводом натурального каучука. А уже в 1970-м численность его рабочих, ИТР и служащих составила 5000 человек. Это было крупнейшее предприятие Бобруйска до строительства шинного комбината. Корректировки внес распад Советского Союза в 1991 году: стали снижаться объемы производства, не стало хватать оборотных средств, возникали и другие трудности.

Нарастание негативных явлений в мировой экономике, последствия пандемии, сокращение спроса на традиционных экспортных рынках, колебание курсов основных валют, геополитическая нестабильность привели к спаду производства и реализации продукции во всем мире. Но предприятие борется за рынки сбыта. Среди основных покупателей ОАО «Беларусьрезинотехника» крупнейшие гиганты машиностроения Республики Беларусь – МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Минский завод колесных тягачей, ГОМСЕЛЬМАШ... Продукция поставляется на рынки Российской Федерации, Латвии, Молдовы, Грузии, Узбекистана, Пакистана, Казахстана...

Несмотря на все сложности, вызванные нахождением в санации и санкционными ограничениями, по итогам 10 месяцев 2022-го ОАО удалось выйти на положительное значение прибыли от реализации продукции в размере 2964 тыс. руб., чистой прибыли в размере 1879 тыс. руб., темп роста составил 389,8% (чистая прибыль за январь-октябрь 2021-го – 482 тыс. руб.) и рентабельности продаж в размере 9,93% против 0,18% за соответствующий период прошлого года. Объем промышленного производства по итогам 10 месяцев 2022-го составил 27765 тыс. руб., темп роста – 145,1%; выручки от реализации продукции, работ, услуг – 29832 тыс. руб., темп роста – 142,1%; экспорта продукции – 1870 тыс. долларов, темп роста составил 131,4%. С 1 сентября нынешнего года в Обществе произошло повышение тарифной ставки первого разряда для всех занятых, а с 1 декаб­ря выросла тарифная ставка по рабочим профессиям. По итогам октября заработная плата составила 911,5 руб. против 700,2 руб. за октябрь 2021-го.

Сильные стороны ОАО «Беларусьрезинотехника» – это квалифицированные специалисты, проведение работ по сертификации продукции, созданию и совершенствованию системы качества в соответствии с требованиями международных стандартов, аккредитованная лаборатория. Все это гарантирует высокое и стабильное качество выпускаемой продукции. У коллектива предприятия многолетний опыт, сложившиеся и поддерживаемые хозяйственные отношения и с поставщиками сырья, и с потребителями продукции, позволяющие оперативно решать возникающие вопросы.

Постоянно разрабатываются новые виды продукции. На 2022-2026 годы предусмотрены мероприятия по расширению ассортимента резинотехнических изделий за счет совершенствования технологии и рецептур изготовления.

Нельзя не отметить и достижения производства. В прошлом году ОАО «Беларусьрезинотехника» заняло 2-е, а в 2022-м – 1-е место в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию идеологической работы в номинации «Организации промышленности с численностью работающих до 800 человек». Команда ОАО стала 3-й в городской круглогодичной спартакиаде среди предприятий, учреждений и организаций города по итогам 2021 года среди предприятий численностью от 500 до 1500 человек (это самая многочисленная группа по коли­честву участников соревнований).

Немаловажная роль на предприятии отводится студотрядовскому движению. Благодаря ему молодежь адаптируется к современным условиям производственных отношений, развивает инициативность и самостоятельность, организационные и деловые качества. В 2021-2022-м в ОАО работал студенческий отряд имени Героя Советского Союза В. Хоружей из учащихся строительного колледжа. Многие ребята остались работать на предприятии, а «Беларусьрезинотехника» стала победителем городского конкурса «Трудовой семестр-2021» в номинации «Лучший наниматель».

Павел Бокий, заместитель управляющего по идеологической, кадровой работе, режиму и быту