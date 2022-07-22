Лукьянов: на долю современной молодежи выпал ответственный исторический период

На долю современной молодежи выпал ответственный исторический период, заявил первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

С 19 по 21 июля делегация членов молодежных парламентов из 20 субъектов Российской Федерации находится с официальным визитом в Республике Беларусь. Сегодня в Республиканском доме молодежи состоялся открытый диалог "Взаимодействие молодежных организаций Беларуси и России". Во время диалога подписано соглашение о сотрудничестве между БРСМ и Молодежным парламентом Оренбургской области при Законодательном собрании Оренбургской области.

"Наше общение и знакомство началось вчера с трудовой акции в МГК "Хатынь". Молодежь в очередной раз доказала, что не только словом, но и делом готова вносить вклад в развитие наших государств и сохранение исторической памяти", - отметил Александр Лукьянов.

По его словам, на долю современной молодежи выпал ответственный исторический период. "Конечно же, именно за нами, молодыми, будущее. И от того, как мы эффективно будем работать, как мы будем убеждены в правильности своих действий, в поддержке наших лидеров, будет зависеть, какими будут наши государства через годы", - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.

Александр Лукьянов подчеркнул: тема взаимодействия молодежных организаций Беларуси и России достаточно широкая. "На эту тему мы можем говорить очень долго, и мы готовы выслушать каждого, обсудить инициативы и предложения", - добавил он.

Фото: БРСМ.