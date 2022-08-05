Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло, который по специальности является ветеринарным врачом, Президент предупредил о персональной ответственности, если только Комитет госконтроля доложит, что где-то гнильем кормят скот в стране.

Александр Лукашенко отметил, что уже есть информация, что местами неправильно заложенный в ямы сенаж намок от дождей. "После дождей все туда затекло - жижа. И что из этого корма получается? Ты ветеринарный врач, животновод", - обратился Александр Лукашенко к Игорю Брыло.

"А ты смотри и контролируй. Мы что, хотим скот угробить? И потом будем ахать, охать, что у нас падеж?" - поручил глава государства вице-премьеру Леониду Зайцу.

Персональное поручение в этой связи и уполномоченному по Витебской области председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко: "Отвечаешь за Витебскую область. Чтобы была железная дисциплина! Надо армия - подключим армию. Надо милиция - бросим сюда все силы".

Глава государства обратил внимание и на ряд иных недоработок, которые локально мог наблюдать в том числе с борта вертолета. "Ни одного трактора на поле нет. Валки соломы лежат там, где никто никогда их вывозить с того поля не будет. Почему не измельчили, не рассыпали по полю и не запахали? Это же элементарно", - сказал он.

"Эта работа никому не нужна. Так это в первом приближении", - добавил глава государства.