Лукашенко заявил об эффективности принятой Беларусью и Россией стратегии союзного строительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Челябинской области России Алексеем Текслером заявил об эффективности принятой стратегии союзного строительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня у нас уникальная возможность подвести итоги пройденного - все, что мы сделали. И, естественно, на предстоящий прежде всего очень непростой год наметить, как мы будем строить наши отношения. Зная Челябинск, Челябинскую область, тем не менее удивился той мощи, которой вы обладаете. Мы примерно на полмиллиарда долларов в том году наторговали с областью. Думаю, в этом году должно быть больше. Чего греха таить, кто-то ушел, мы заняли определенные ниши в Российской Федерации", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Челябинская область имеет огромный удельный вес в российской экономике. Это, соответственно, будет накладывать серьезный отпечаток и на развитие отношений с Беларусью, подчеркнул он. "Поэтому для нас весьма важно выстроить с вами долгосрочные и эффективные отношения. Ваш регион - это подтверждение эффективности принятой нами стратегии союзного строительства", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко считает, что, несмотря на существенный прирост в двусторонней торговле, Беларуси и Челябинской области есть над чем работать. Тем более челябинский экспорт прирастает быстрее белорусского. "Но это и наша проблема. Нам надо более активно работать. Мы не собираемся менять направление торговли с вами по стали. Нам это нужно, мы выстроили эти отношения. Будем стараться их поддерживать", - заверил Президент.