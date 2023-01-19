Лукашенко: Запад пытается использовать против Беларуси Украину, но она пока держится

Запад пытается использовать против Беларуси Украину, но она пока держится. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня безопасность для нас, не только для России, еще важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет - Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете, кто", - заявил Президент.