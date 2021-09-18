Лукашенко выступил на форуме патриотических сил “Символ единства”
43 0
Белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на форуме патриотических сил "Символ единства", посвященном Дню народного единства.
На снимке: выступает Александр Лукашенко.
Читайте
также
также
-
Лукашенко выступил на форуме патриотических сил “Символ единства”
-
Уборка картофеля идет в СПК “Гигант”
-
О собаке, попавшей в битум. Волонтеры БООЗЖ “Добродетель” спасли овчарку
-
Бобруйчане “запечатлели” цаплю в городском парке
-
Бокий дома: Паралимпиада в Токио получилась очень тяжелой из-за пандемии
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости