Лукашенко выступил на форуме патриотических сил “Символ единства”

Белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на форуме патриотических сил "Символ единства", посвященном Дню народного единства.

На снимке: выступает Александр Лукашенко.