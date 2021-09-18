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Фотофакт

Лукашенко выступил на форуме патриотических сил “Символ единства”

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Лукашенко выступил на форуме патриотических сил “Символ единства”

Белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на форуме патриотических сил "Символ единства", посвященном Дню народного единства.

На снимке: выступает Александр Лукашенко.

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