Лукашенко высказался за выстраивание нормальных отношений с Польшей
125 0
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за выстраивание нормальных отношений с Польшей. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
"Все, чтобы у нас были хорошие отношения с Польшей, я все делал для этого, вы решили, что будет по-другому. Взяли под козырек и все, что в ЦРУ сказали, вы сделали. Вы думайте, что делать. Я готов на все", - заявил глава государства, отвечая на вопрос представительницы польского СМИ.
также
-
Лукашенко высказался за выстраивание нормальных отношений с Польшей
-
США начинают крупнейшие военно-морские учения со времен холодной войны
-
“Большой разговор с Президентом” ждут все белорусы – сенатор
-
В Могилевской области убрано более 40% площадей зерновых
-
“Главная задача – сохранить людей” – Лукашенко принял с докладом главу МЧС