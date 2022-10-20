Лукашенко: выборы в 2024 году станут самой масштабной, но отнюдь не легкой кампанией за последние годы

Выборы 2024 года, которые должны пройти по новым правилам, станут самой масштабной кампанией за последние годы, но отнюдь не самой легкой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства, передает корреспондент БЕЛТА.

"К обновлению Избирательного кодекса мы должны подойти системно и грамотно, - подчеркнул глава государства. - Это важнейший законодательный акт, по которому осуществляются электоральные процессы в стране, начиная от республиканских референдумов, заканчивая сельскими советами. В данном документе все должно быть понятно и для избирателей, и для членов комиссий".

Александр Лукашенко отметил, что потребность в изменении кодекса назревала постепенно, на протяжении нескольких лет. "Но сейчас сама жизнь заставляет нас оперативно работать и ускоряться. Выборы, предстоящие в 2024 году, мы должны провести уже по новым правилам. Осталось чуть больше года. Это будет самая масштабная кампания за последние годы", - заявил он. Ведь предстоит провести единый день голосования, в течение короткого времени необходимо будет избрать депутатов всех уровней, сформировать состав Совета Республики, выдвинуть делегатов ВНС.

"Легких избирательных кампаний ждать не приходится. Сами видите, в каких условиях находится наша страна. Неопределенность международной обстановки, беспрецедентное внешнее давление, информационные атаки и провокации", - сказал Президент. Он также сделал ироничную отсылку к началу совещания, когда критично высказался по поводу работы губернаторов по завершению уборочной кампании и решений правительства в части контроля за ценообразованием: "Да еще вовремя убирать, пахать не хотим и цены контролировать, чтобы люди видели, что мы - государство для народа. Ну, так давайте будем для народа".

Продолжая разговор об изменениях избирательного законодательства, Александр Лукашенко сказал: "ЦИК предлагает существенное сокращение количества окружных избирательных комиссий. Обсудим это. Не думаю, что это перегрузит кого-то, но тем не менее давайте это тоже обсудим. В такой увязке мы должны посмотреть на выборы за рубежом, разобраться в иных проблемах".