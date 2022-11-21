Лукашенко встретился с главой Удмуртии

Деньги – не главное, а вот время действительно в дефиците – заявил Александр Лукашенко, принимая главу Удмуртской Республики. Одной из тем разговора стала стратегия действий Минска и Москвы после ухода западных компаний.

Глава государства отметил, что Беларуси в этом плане повезло, так как во времена СССР страна уже была ориентирована на экспорт и главные предприятия советской промышленности удалось сохранить. Поэтому Минск сегодня готов оказать любую поддержку партнерам по Союзному государству.

Что же до сотрудничества с Удмуртией, Президент предложил обратить особое внимание на нашу городскую технику и лифты.

ОНТ