Лукашенко встретился с главой Удмуртии
13 0
Деньги – не главное, а вот время действительно в дефиците – заявил Александр Лукашенко, принимая главу Удмуртской Республики. Одной из тем разговора стала стратегия действий Минска и Москвы после ухода западных компаний.
Глава государства отметил, что Беларуси в этом плане повезло, так как во времена СССР страна уже была ориентирована на экспорт и главные предприятия советской промышленности удалось сохранить. Поэтому Минск сегодня готов оказать любую поддержку партнерам по Союзному государству.
Что же до сотрудничества с Удмуртией, Президент предложил обратить особое внимание на нашу городскую технику и лифты.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Лукашенко встретился с главой Удмуртии
-
В Беларуси стабфонды увеличены на 30%
-
Лукашенко рассказал, какой видит деревню будущего и где она уже построена
-
Лукашенко: как бы нас ни душили санкциями, Беларусь на достойных позициях в продовольственных рейтингах
-
Лукашенко: ПВТ должен работать прежде всего на Беларусь