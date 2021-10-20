Лукашенко: вопреки надеждам населения и прогнозам науки коронавирус остается реальной угрозой для всех стран

Вопреки надеждам населения и прогнозам науки коронавирус остается реальной угрозой для всех стран. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещание во Дворце Независимости собрались высшие должностные лица страны, а также представители медицинской отрасли и эксперты. Кроме того, по видеосвязи о ситуации в регионах главе государства доложат губернаторы, в региональные студии приглашены и ответственные по отрасли.

"Как мы с вами и договаривались, на этой неделе мы основательно займемся вопросами лечения людей. Подчеркиваю: лечения людей, - сказал Александр Лукашенко. - Мы неоднократно встречались по поводу противодействия заболеваниям сегодняшнего дня. Если объективно говорить, то вопреки надеждам многомиллиардного населения Земли, а также прогнозам так называемой мировой науки коронавирус со своими мутациями и новыми штаммами остается реальной угрозой для всех стран".

Глава государства отметил, что COVID-19 по-прежнему на шаг впереди медицинской науки. Как показывает практика, вирус стал более агрессивным, стало больше тяжелых пациентов, в том числе среди молодежи. И это тенденция, констатировал Александр Лукашенко.

К очередному подъему заболеваемости в Беларуси готовились. Этот вопрос всегда был на особом контроле у Президента. "Давайте сверим часы и посмотрим, что мы сделали и что делаем на сегодня, что нам еще не хватает", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался, есть ли проблемы с ресурсным потенциалом здравоохранения, что уже сделано и какая помощь нужна. "Будет система здравоохранения работать, будут врачи заточены под лечение людей, мы это преодолеем. Будем заниматься болтологией - мы ничего не сделаем", - подчеркнул Президент.

Глава государства спросил, каков уровень ожидаемой к зимнему периоду заболеваемости населения ковидом, какие первоочередные меры по противодействию распространению COVID-19 предпринимаются, как проходит вакцинация населения. Также Александр Лукашенко поинтересовался морально-психологическим климатом в медицинских коллективах.

"Еще раз хочу подчеркнуть: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей (маски и прочее), вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили этот "Спутник", - заявил Александр Лукашенко. - Я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете".