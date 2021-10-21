Лукашенко вновь посетил красную зону в ковид-отделении больницы

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минской областной клинической больницы посетил красную зону, где находятся на лечении пациенты с COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

В предыдущие волны заболеваемости коронавирусом Александр Лукашенко уже неоднократно посещал медучреждения, где лечат пациентов с коронавирусом, в том числе и красные зоны.

До этого ему подробно доложили о работе больницы в этом направлении - количестве пациентов, наличии необходимого оборудования, лекарств и кислорода.

Областная клиника в июле 2020 года начала оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. За январь - сентябрь здесь пролечено более тысячи человек. Для больных коронавирусом в больнице выделено 220 коек.

Инфекционные отделения развернуты на базе ревматологического, пульмонологического, неврологического, нефрологического, кардиологического и хирургического отделений. Кроме того, в клинике выделены 22 реанимационные койки для COVID-больных на базе отделения анестезиологии и реанимации.

По данным на 19 октября, в инфекционных отделениях больницы на лечении находятся 203 пациента, из них 21 человек в тяжелом состоянии, на ИВЛ - 11 пациентов.