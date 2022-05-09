Лукашенко: Великая Победа стала неотъемлемой частью белорусской национальной идеи

Великая Победа стала неотъемлемой частью общей национальной идеи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Победы, которая сохранила белорусскую нацию и предопределила путь развития всех поколений белорусов, стала неотъемлемой частью общей национальной идеи, - сказал Александр Лукашенко. - И сегодня у священного Вечного огня мы преклоняемся перед нашими ветеранами, отдаем дань памяти тем, кто погиб, защищая наше право жить. Жить свободно на родной земле и в своем государстве".

Президент подчеркнул, что в Беларуси помнят всех, кто до последнего патрона сдерживал врага на границе, под Минском и Могилевом, кто был замучен в застенках гестапо, кто сгорел в Хатыни, Дальве и Тростенце.

"Всех, чьей кровью пропитана каждая пядь родной земли. Горе и смерть принесли миру гитлеровские палачи. Нас, белорусов, русских, украинцев, они хотели стереть с лица земли. А заодно с нами евреев, цыган, татар и, по их мнению, прочих "недочеловеков". Миллионы жизней положила на алтарь Победы наша большая общая родина - Советский Союз. И восемьдесят минувших лет не заглушили эту боль. Честь и слава победителям!" - заявил глава государства.

Память погибших на церемонии у монумента Победы почтили минутой молчания.

"Хочу поблагодарить всех пришедших на эту священную площадь. Они там должны видеть и знать, что мы не забыли, что Беларусь помнит. И пока мы приходим сюда вместе со своими детьми, это говорит о том, что Беларусь будет помнить всегда", - подчеркнул Александр Лукашенко.