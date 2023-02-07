Лукашенко: в условиях санкций банки продемонстрировали устойчивость и обеспечили сохранность сбережений

Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля текущего года, по предварительным данным, составили $ 8142,8 млн в эквиваленте. Такие данные приводятся на официальном сайте Национального банка.



За прошлый месяц золотовалютные резервы выросли на $ 213,3 млн (2,7%) после увеличения в декабре минувшего года на $ 131,8 млн (1,6%).

В Нацбанке напомнили, что с августа 2022 года данные об объеме международных резервных активов публикуются на официальном сайте Национального банка без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение.

СБ