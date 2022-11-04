Лукашенко: в течение максимум двух лет в Беларуси обеспечат жильем многодетные семьи
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В течение максимум двух лет в Беларуси обеспечат жильем многодетные семьи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, общаясь с работниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации, передает корреспондент БЕЛТА.
"В течение года, максимум двух мы обязательно обеспечим многодетных жильем. Это важнее, чем БНБК. Это демографическая безопасность", - заявил глава государства.
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