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Лукашенко: в течение максимум двух лет в Беларуси обеспечат жильем многодетные семьи

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Лукашенко: в течение максимум двух лет в Беларуси обеспечат жильем многодетные семьи

В течение максимум двух лет в Беларуси обеспечат жильем многодетные семьи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, общаясь с работниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации, передает корреспондент БЕЛТА.

"В течение года, максимум двух мы обязательно обеспечим многодетных жильем. Это важнее, чем БНБК. Это демографическая безопасность", - заявил глава государства.

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