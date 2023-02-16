Лукашенко: в Беларуси не собираются объявлять мобилизацию, белорусы могут жить абсолютно спокойно

В Беларуси не собираются объявлять мобилизацию, белорусы могут жить абсолютно спокойно. Об этом глава государства заявил в интервью зарубежным и белорусским СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны", - заверил глава государства.

"Наши люди должны каждый заниматься своим делом и жить абсолютно спокойно", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, в каком случае может проводиться мобилизация: "Это в документах прописано, они не секретные. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет".

Глава государства также подчеркнул: "Если хочешь мира - готовься к войне. Это не я сказал. Поэтому если ты хочешь мира, ты должен быть готов к войне. И твой противник должен понимать - он готов".

Что касается отдельных призывов чуть ли не бежать из Беларуси, Александр Лукашенко уверен, что этот "гвалт" скоро спадет и это просто информационная кампания, которая сейчас развернута в определенных целях. "Значит, они мыслят чего-то сотворить в Беларуси. Или просто дополнительную тут волну поднять", - сказал Президент.