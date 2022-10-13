Лукашенко в Астане принимает участие в саммите СВМДА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в столице Казахстана Астане принимает участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает корреспондент БЕЛТА.

СВМДА - это международный форум, объединяющий государства азиатского континента. Своей задачей организация ставит укрепление взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. На саммит прибыли несколько десятков делегаций из разных стран. С момента своего создание СВМДА увеличилась до 27 государств-членов и 9 государств наблюдателей (в их числе и Беларусь), охватив более 90% территории Азии.

На повестке саммита два основных вопроса - обновленный каталог мер доверия в Азии и трансформация СВМДА в полноценную международную организацию.

"СВМДА - важная площадка для встреч руководителей государств, которые представляют значительную часть планеты. Это площадка для обсуждения актуальных вопросов, связанных не только с политикой, но и торгово-экономическим взаимодействием. Взаимодействием в борьбе с преступностью, терроризмом и по другим направлениям. Для нас эта площадка очень важна и интересна. Чем больше будет Беларусь вовлечена в деятельность различных региональных, международных интеграционных объединений, тем более выгодно это будет для нашей страны", - отметил в беседе с журналистами министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Он сказал, что белорусскую сторону интересует возможность достижения конкретных договоренностей по тем или иным направлениям, включая различные гуманитарные, торгово-экономические аспекты, вопросы, связанные с возникающими перед человечеством угрозами.

В свою очередь посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин особо отметил, что в настоящее время на повестке дня стоит вопрос трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. И хоть по своей тематике совещание чем-то перекликается с ШОС, здесь гораздо шире представлены государства, и это еще одна альтернативная площадка, на которой есть возможность обсудить злободневные вопросы, высказать свои позиции, пусть иногда и диаметрально противоположные. "Но попытаться услышать друг друга. Сегодня самое главное в дипломатии - это продолжать диалоги и пытаться донести друг другу ту позицию, которая сформирована в каждой отдельной стране. К сожалению, многие традиционные площадки, несмотря на то, что они находятся в более высоком статусе, не позволяют иногда слышать друг друга, а иногда даже доносить ту информацию, которая есть у страны", - заметил дипломат.

В этом плане он напомнил о некоторых фактах, когда представители белорусских делегаций в условиях давления Запада сталкивались с искусственными ограничениями, включая отказ в визах для участия в международных мероприятиях. "Это искусственные ограничения, которых не должно быть. Ценность таких площадок (как СВМДА. - Прим. БЕЛТА) заключается в том, чтобы на них пытаться выработать сложные, но необходимые решения для поддержания мира, стабильности и дальнейшего устойчивого роста", - подчеркнул Павел Утюпин.

Такие площадки, уверен дипломат, показывают, какой должна быть подлинная демократия для возможности диалога.