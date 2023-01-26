Лукашенко в Абу-Даби

Когда закрываются одни двери, открываются другие. Курс на Азию и Африку. Президент отправился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты и Зимбабве! Борт номер один приземлился в столице Эмиратов. Александра Лукашенко встретили в Абу-Даби.

На Ближний Восток Президент отправился по приглашению руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Запланированы ряд встреч и обсуждений. Минск и Абу-Даби связывают не только хорошие политические отношения, но и торгово-экономические. Товарооборот за 2021 год – почти 80 миллионов долларов. Наш экспорт в эту ближневосточную страну практически достиг 60 миллионов. Немало инвестиций поступает из Эмиратов.

«Меня приглашают в Эмираты. Они там серьезно занимаются искусственным интеллектом. Если нужна помощь, пожалуйста, я могу это сделать. Я буду встречаться с человеком, который этим занимается и финансирует», – отметил тогда Глава государства.

В Минске крупный застройщик возводит масштабный проект «Северный берег». Еще одна сфера взаимных бизнес-интересов – информационные технологии, в частности искусственный интеллект.

«Почему я на это клюнул: не только потому, что там $5 млрд инвестиций будет, а они пообещали мне создать этот умный город. И там мощную образовательную платформу по искусственному интеллекту. Там будет университет, будем готовить людей. Если нужна поддержка или большие контакты с этими людьми (они далеко продвинулись в этом плане), пожалуйста», – добавил белорусский лидер.

Белорусского лидера ждут и на юге Африки. Президент Зимбабве пригласил Александр Лукашенко прилететь в страну с визитом. Точки соприкосновения Беларуси и Зимбабве – это машиностроение, нефтехимия. Учитывая агарную направленность наших партнеров, в стране хорошо знают белорусскую сельхозтехнику. Мы экспортировали товаров на 16,5 миллионов долларов только за 2021 год. Зимбабве одна из самых красивых и развитых стран Африки. Ее главное богатство – полезные ископаемые. Есть платиновые месторождения, золото, алмазы.