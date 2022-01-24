Лукашенко утвердил решение по охране госграницы

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение по охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказали в Государственном пограничном комитете, в 2022 году основные усилия по охране границы будут сосредоточены на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, особенно на украинском направлении.

"Перед органами пограничной службы стоят четкие задачи. В числе основных - повышение эффективности охраны государственной границы путем совершенствования инженерного и технического оборудования рубежей. Для выявления признаков подготовки провокаций и оперативного принятия мер по их пресечению будет вестись постоянный мониторинг обстановки в пограничном пространстве", - подчеркнули в Госпогранкомитете.

В планах также завершение демаркации стыка границ Беларуси, Польши и Украины в Брестском районе. "Органами пограничной службы, в том числе во взаимодействии с Министерством обороны, продолжится плановое наращивание ресурсов, включая мобилизационные", - добавили в ведомстве.