Лукашенко: устоявшаяся система мироустройства фактически уже ушла в прошлое

Устоявшаяся система мироустройства фактически уже ушла в прошлое. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня понятно даже скептикам - устоявшаяся система мироустройства уходит в прошлое. Фактически уже ушла. Мы являемся свидетелями переформатирования мировой политики, экономики и культуры", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что повсеместно критически повышается уровень агрессии, вызывающая риторика стала нормой, а миротворческие инициативы кладутся под сукно.

"Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить. Но найти компромисс пока не удается. Общественное мнение готовят к неизбежности войны. Людей заставляют жить с такой мыслью. По сути, решается судьба человечества: либо новые договоренности, либо дальнейшая эскалация и новая мировая война", - убежден глава государства.