Лукашенко: укрепление традиционно дружественных связей соответствует интересам Беларуси и ОАЭ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны с национальным праздником – Днем создания федерации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"За годы существования ОАЭ прошли большой путь построения государственности и достигли очевидных успехов в социально-экономическом развитии. Сегодня Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении наиболее актуальных вопросов международной повестки дня", – говорится в поздравлении.

Укрепление традиционно дружественных связей, полноценная реализация всего потенциала белорусско-эмиратского многопланового взаимодействия целиком соответствуют интересам народов двух стран, убежден Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также направил поздравительное послание вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму.

"Благодаря Вашим инициативам эмиратский народ достиг отличных успехов в экономической, социальной, научно-технической и многих других сферах, – подчеркнул белорусский лидер. – Приятно впечатляет деятельность возглавляемого Вами Правительства, которое эффективно работает для развития и процветания ОАЭ. Убежден, что мы, основываясь на традициях дружбы, взаимного уважения и доверия, совместными усилиями продолжим расширять двусторонние связи на пользу наших народов".

По материалам belta.by.