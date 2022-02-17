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Лукашенко совершит визит в Россию, переговоры с Путиным 18 февраля в Москве

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Лукашенко совершит визит в Россию, переговоры с Путиным 18 февраля в Москве

 Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Планируется, что в Москве 18 февраля состоятся переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика.

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