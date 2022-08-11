Лукашенко: сейчас выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру

Тема создания портовых мощностей для экспорта белорусской продукции стала предметом разговора во Дворце Независимости. В повестке соответствующего совещания у Президента вопросы перевалки белорусских внешнеторговых грузов, в первую очередь калийных удобрений. В ходе разговора Александр Лукашенко отметил:

– В настоящий момент слабым звеном в цепочке поставок является портовая инфраструктура и ее доступность. Должен сказать, что сейчас, опять же по формуле «не было бы счастья, да несчастье помогло», выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру. О чем мы, в общем-то, давно мечтали. Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. По крайней мере, со стороны Президента России, с которым я вел и веду переговоры по этим вопросам, препятствий никаких нет. Исключительная поддержка.

Глава государства поинтересовался у участников совещания:

– Так ли это на вашем уровне, я хотел бы сегодня услышать.

Правительство должно было просчитать все возможные варианты. Цель совещания – определиться, какое направление для Беларуси наиболее выгодно и удобно по логистике. Глава государства потребовал:

– Построить нужно порт быстро и с минимальными затратами. Поэтому прошу четко и по существу: проработанные варианты, по каждому из них – стоимость, сроки строительства и окупаемость, возможные риски. По результатам обсуждения примем соответствующие решения.

Президент уточнил суть задач:

– У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня, прежде всего, о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него (он знает досконально это) и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал: «Нам уже сегодня нужно грузить». Он говорит: «Любую точку и начинайте грузить».

Александр Лукашенко напомнил о своем требовании:

– Я так образно часто говорю, что пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь, но, тем не менее, это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары.

Президент обратил внимание на то, что отчасти такая работа уже налажена Белорусской калийной компанией, некоторыми другими грузоотправителями, но надо ускоряться:

– Поэтому давайте обсудим вопрос перспективный и текущие: как будем работать. Со стороны государства, Роман Александрович (Головченко, Премьер-министр – Прим. ред.), должна быть полная поддержка. Такую же поддержку я получил и от Президента России. Скажите, что надо для того, чтобы более оперативно строить и сегодня в имеющихся портах (вы знаете, где есть свободные мощности) грузить наши грузы.