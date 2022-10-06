Лукашенко: с сегодняшнего дня продукция не должна делиться на социально значимую и не значимую
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Продукцию нужно перестать делить на социально значимую и не значимую. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с экономическим блоком правительства, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства потребовал от чиновников исключить из речевого оборота формулировку "социально значимая продукция". "Она не должна делиться на значимую и не значимую", - заявил Александр Лукашенко, имея в виду, что вся продукция имеет значение для людей.
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