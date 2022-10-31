Лукашенко: с экономикой Беларуси не все так гладко, но она демонстрирует хорошее оживление

Экономика Беларуси демонстрирует определенное хорошее оживление. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко.

К Президенту вместе с главой правительства на доклад пришли его первый заместитель Николай Снопков, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов и председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

"Предлагается рассмотреть ряд вопросов. Прежде всего, что у нас с экономикой? Мы констатируем - и это правда - последние месяцы, недели определенное хорошее оживление и рост экономики в целом. Я это говорю специально и подчеркиваю, чтобы наши люди понимали, что не все так хорошо. Они нас критикуют иногда за то, что министры якобы приукрашивают ситуацию, особенно министр экономики. Министр экономики ничего не приукрашивает, он говорит об экономике в целом. И больше всего, что любит Николай Геннадьевич, на макроуровне. И это правильно. Для того чтобы выстраивать стратегию, мы должны видеть макроуровень и проводить соответствующую макроэкономическую политику. Да и в тактике без этого не обойтись", - отметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем, подчеркнул Президент, это не означает, что власти не видят реального положения дел на малых и средних предприятиях, проблемы на больших производствах. "Они всегда были. Тем более есть они и сейчас в условиях этих санкций. Но в целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты. Но мы собрались не для того, чтобы приукрасить ситуацию. Поэтому я и пригласил руководителя нашей статистики и Комитета государственного контроля - чтобы приукрашиваний этих не было. Они владеют обстановкой, в экономике в том числе", - пояснил глава государства.