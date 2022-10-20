Лукашенко: речи о тотальной заморозке цен не идет, мы просто их должны контролировать

В основу концепции контроля и регулирования цен должна быть положена справедливость. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера я предупредил первого вице-премьера (Николая Снопкова. - Прим. БЕЛТА), который головой за это отвечает. Всем была поставлена задача по выработке мер контроля и регулирования цен. Я хочу, чтобы вы это услышали. Мы должны выработать меры контроля за ценообразованием. Что касается заморозки цен, речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление правительства. Еще раз повторяю: никакой речи о тотальной, навсегда заморозке цен не шло. Если кто-то это не услышал. Речь шла о том, что накопили вот столько "жира", и вы меня не убедите, что его нет. Это касается всех: и бизнесменов, предпринимателей, и руководителей государственной формы", - отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил о всплеске инфляции в феврале этого года. Тогда правительство посчитало, что это временный рост цен. Однако когда они продолжили расти, своевременные меры приняты не были, обратил внимание глава государства. В итоге инфляция увеличилась в два раза.

"Что еще надо? Поэтому как человек земной я это прекрасно все понимаю. И мое решение - до сегодняшнего дня не трогать цены, не прикасаться даже рукой - было продуманным и обоснованным. Скажите, кто рухнул до сегодняшнего дня? Никто не рухнул. Кое-кто испугался. Потому что больше на ценах свое состояние создавать не будете. Касается всех: производителей, оптовиков и розничной торговли. Но это не значит, что цены остановлены и завтра они расти не будут. Вот если мы втупую их заморозим, то действительно, прежде всего по кофе, бананам, еще по чем-то в первом приближении цены вырастут, потому что это не от нас зависит. Мы их закупаем. Но для нас это не большой страх. Кто любит кофе - пейте, пожалуйста. Если кофе подорожал - ну, извините, я могу предложить молоко, чай. Я кофе не пью и жив-здоров", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, цены на импортные товары тоже будут контролироваться. По крайне мере такая задача поставлена правительству. "Никаких бонусов в торговле на импорт вообще быть не может. Что значит "Мы у тебя товар возьмем и поставим вот на эту полку, если ты нам что-то приплатишь?". Взятку дашь! Упаси вас господь. Ни на импорт, ни на наши товары никаких бонусов быть не должно", - предупредил Президент.