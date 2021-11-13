Лукашенко рассказал о возможных полномочиях ВНС по новой Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о возможных полномочиях Всебелорусского народного собрания, которые обсуждаются при подготовке поправок в Конституцию. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

"Мы понимаем, что надо поднимать роль Конституционного суда. И не Президент должен формировать Конституционный суд, потому что КС должен давать и заключение по итогам президентских выборов, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы сегодня поговариваем о том, чтобы это вывести на Всебелорусское народное собрание. Может быть, даже и председателя Верховного суда (назначение. - Прим. БЕЛТА)".

В числе возможных полномочий ВНС также вопросы объявления войны и мира, импичмента, отправка военных за пределы Беларуси, формирование Центральной избирательной комиссии. "Вообще это высший представительный орган. Так он мыслится", - заявил глава государства.

В то же время, разграничивая в новой Конституции полномочия Президента и ВНС, ни в коем случае нельзя допустить в стране двоевластия, акцентировал внимание белорусский лидер. "У нас должна быть президентская республика. В противном случае страну уничтожим, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Очень тонкая грань, чтобы Всебелорусское народное собрание не довлело над главой государства, не вмешивалось там, где не нужно, в работу органов власти, но имело достаточно полномочий, чтобы не было форс-мажоров и страна развивалась спокойно".