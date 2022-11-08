Лукашенко рассказал о тонких настройках госсистемы в развитие обновленной Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил серию совещаний по обсуждению проектов нормативных правовых актов в развитие обновленной Конституции. Ранее уже обсуждались подходы к проекту закона о ВНС и изменения, касающиеся избирательного законодательства. В этот раз глава государства собрал совещание по законопроектам, предусматривающим корректировку законов "О Совете Министров Республики Беларусь" и "О нормативных правовых актах", передает корреспондент БЕЛТА.

Прежде всего глава государства подробно объяснил для граждан, о чем идет речь. "Недавно народ Беларуси принял новую Конституцию, поправки в нее. Народ поддержал все то, что мы просили. Ясно, что Конституция - это Основной закон, формирующий каркас любого общества любой страны. Естественно, Конституция определяет основные направления устройства Беларуси и саму Беларусь. В развитие основных положений обычно в более широком или узком масштабе мы совершенствуем законодательство страны, принимаем новые нормативные правовые акты", - отметил Президент.

Конституция претерпела определенные изменения, есть новации, как, например, закрепление конституционного статуса ВНС. "Усложнять не надо, но упрощаться тоже нельзя. Мы вводим новую структуру управления государством и нашим обществом. Ее надо аккуратно вмонтировать в систему, которая функционирует сегодня", - сказал Александр Лукашенко.