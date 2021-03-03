Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Путиным и отреагировал на домыслы

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере рассказал о подробностях недавних переговоров с Президентом России Владимиром Путиным и отреагировал на домыслы.

"После переговоров в Сочи и тех вопросов, которые были подняты на этих переговорах с Президентом России, мы договорились, что ряд вопросов обсудим на уровне руководителей правительства и силового блока, прежде всего министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы. Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 - это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", - сказал Президент.

По его словам, на встрече с российским лидером, в частности, обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним. При этом, например, тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, и ее изначально не было в повестке дня. Равным образом не поднимался вопрос так называемого трансфера власти, о чем писали некоторые ресурсы.

Об интеграции Беларуси и России

"Контекст этих переговоров, если можно так сказать, ограничен был рамками Союзного государства. Изначально - как создавалось Союзное государство, о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти", - заявил Александр Лукашенко. Он ответил на некоторые выдумки и вранье в различных источниках. Глава государства отметил, что "белорусы живут в своей квартире", хотя она и небольшая по сравнению с огромной Россией.

"И мы суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", - уверен белорусский лидер.

Президент констатировал, что у Беларуси и России практически одинаковый уровень развития по различным направлениям, и если страны захотят, то смогут выстроить такую систему взаимоотношений. "И мы очень многое сделали для этого. Мы просто об этом не говорим. Ведь у нас люди имеют равные возможности. Как бы ни было сложно, субъекты хозяйствования понимают на переговорах друг друга, многого достигли", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства тем не менее отметил, что порой по некоторым направлениям присутствует непонимание. Он привел пример, когда в России недавно подскочили цены на сахар, то Президент Владимир Путин очень жестко отреагировал на эту тему, упрекнув Союз сахаропроизводителей России. "Они, оказывается, в 2020 и 2019 годах убеждали Президента, что белорусы заполонили своим сахаром Россию. Хотя это вообще невозможно", - подчеркнул он.

Более того, по словам Александра Лукашенко, убеждали в том, что белорусские производители завозят сахарный тростник, перерабатывают его и поставляют произведенную продукцию на внутренний рынок, а в Россию экспортируют свой свекловичный сахар. "Это невозможно потому, что у нас производство перестроено полностью и модернизировано под переработку свеклы. Мы уже, наверное, лет 15, а может и больше, не завозим тростник для переработки. У нас жесткая в этом плане договоренность. Но видите, как поступают товаропроизводители Российской Федерации, - рассказал Президент. - И молодец Путин, он жестко их отбрил. Говорит, как же так, вы же меня убеждали, что белорусы вам мешают, что тростниковый едят там сахар, свекловичный завозят. А на самом деле это не так. То есть и в России есть определенные… Уже не силы, это конкуренция. Заводят в тупик целые отрасли России, ссылаясь на то, что мы, якобы, мешаем. Мы никому не мешаем".

О дорожных картах и налоговых системах

Во время переговоров в Сочи лидеры двух стран обсудили и так называемые дорожные карты. Президент пояснил, что по большинству из них нет никаких вопросов, их можно подписывать прямо сейчас. Но по нескольким направлениям сотрудничества есть некоторые нюансы, их намерены доработать. В частности, стороны уже давно обсуждают возможное сближение налоговых систем. "Главное, чтобы это было прозрачно и для Беларуси, и для России. Чтобы не было здесь каких-то недомолвок, чтобы это не вызывало каких-то подозрений", - сказал Александр Лукашенко. Говоря о сближении налогового законодательства, глава государства пояснил, что эта тема будет еще раз обсуждаться на уровне специалистов. "Путин мне говорит: "Я готов направить к тебе Мишустина (премьер-министр России Михаил Мишустин. - прим.). Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем". Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем, вместе посмотрим новации российские. Если это действительно новации, если они на пользу Беларуси, мы это примем. Как Путин сказал, если это не подходит, мы и работать не будем ни по одному направлению. Его было предложение: давайте сделаем то, что мы можем сегодня принять. Что тут плохого? Ничего плохого в этом не вижу".

О союзе, к которому "комар носа не подточит"

Глава государства отметил, что оборонные и внешнеполитические ведомства Беларуси и России - пример для сотрудничества для других госорганов. "Поэтому мы будем координировать нашу оборонную политику на злобу дня, внешнюю политику. И мы полны решимости (это было наше общее мнение) создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно", - заявил Александр Лукашенко.

О противостоянии санкциям

"Хотим выстроить такие отношения, чтобы мы не боялись и не дергались по поводу каких-то санкций. "Вчера ввели санкции против России, позавчера - против Беларуси. И уже гвалт какой-то, - отметил белорусский лидер. - Слушайте, 150 млн человек на такой территории мы не можем накормить? Запросто! В этом ключе по всем отраслям мы подвергали анализу ситуацию. И приходили к тому, что нам надо начинать это делать. Нам надо просто спланировать, как делают китайцы, японцы это. Насколько это возможно, спланировать наши дальнейшие действия в экономике".

О кооперации

"Очень серьезно был подвергнут анализу вопрос нашей кооперации", - заявил Александр Лукашенко.

В качестве примера он привел гражданский авиационный завод, который был вынесен за пределы столицы в район Национального аэропорта Минск. Президент напомнил, что на саммите ЕАЭС российской стороной поднималась тема возможной кооперации в авиационной отрасли с учетом того, что в России создан среднемагистральный лайнер. Речь, например, может идти о том, чтобы некоторые части, комплектующие, обслуживание передать зарубежным партнерам в ЕАЭС. "И я в Сочи, продолжая этот разговор, поблагодарив, сказал ему об этом, что мы такой завод перенесли из центра Минска, построили. И мы готовы не только обслуживать эти самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие. То есть осуществлять более тесную кооперацию. Нам это выгодно", - заявил Президент.

В этом же ключе он высказался и о сотрудничестве по линии предприятий военно-промышленного комплекса, включая "Интеграл", авиационное, бронетехническое направления. "Эти наши заводы там востребованы. Давайте, говорю, кооперироваться. Президент России сказал, что это им очень интересно. Поэтому в этом направлении и правительству, и Госсекретариату, Минобороны надо более активно себя вести", - сказал Александр Лукашенко.

О финансах

Глава государства заявил, что тематика открытия новых кредитных линий во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи не поднималась.

"Много сейчас писали и вякали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно", - подчеркнул белорусский лидер.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович и начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов

Тем не менее он пояснил, откуда возникла эта тема. Когда еще только задумывалось строительство Белорусской АЭС, то с руководством России обсуждалось предоставление кредита на эти цели, что является нормальной общемировой практикой. "И тогда я так по-дружески Путину говорю: если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды, допустим на военные", - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, в результате удалось сэкономить, в том числе благодаря более низкой стоимости строительных услуг, удобной логистике для доставки комплектующих по сравнению со строительством АЭС по российским технологиям в других странах. "Естественно, что здесь дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема. Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание Президента России. Единственное, сказал: если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники. Отторжения не было", - сказал Президент.

Единственное предложение белорусской стороны в финансовой сфере на переговорах в Сочи касалось возможного участия "Газпрома" в модернизации "Гродно Азота". "Может, у них будет к этому интерес. Не будет - мы сами будем строить этот комбинат. Он нам нужен: спрос на азотные удобрения в мире очень приличный, - отметил Александр Лукашенко. - Азот из природного газа - если "Газпрому" интересно, мы можем с ними договориться о строительстве. Все, ни о каких деньгах речи на этих переговорах не было. Поэтому, если нас там хотят упрекнуть в чем-то, что мы опять с протянутой рукой - чушь полная. Мы пока обходимся, слава богу, при всех сложностях с пандемиями и закрытием границ, своими денежными средствами".

О развитии военного сотрудничества

По словам Александра Лукашенко, с темы ВПК стороны на переговорах перешли на оборонную тематику. "Мы видим, что происходит, - сказал он. - Насколько обнаглели… Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 - самолет новый - и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать", - заявил глава государства.

Глава государства напомнил, что у стран в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею был опыт, когда российские самолеты прибыли в Беларусь для несения совместного дежурства с участием летчиков обеих стран. Александр Лукашенко считает, что и в дальнейшем можно использовать этот опыт.

"Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Беларуси. - прим.). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого", - сказал он. "Должен сказать, что отторжения у Президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах", - сказал Президент.

Большое внимание стороны уделили сотрудничеству в военной сфере. Беларусь и Россия намерены и дальше действовать в рамках совместной группировки войск. При этом Александр Лукашенко отметил, что российская армия - одна из сильнейших в мире, и белорусским военнослужащим было неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными. "Вот это направление Президентом России было с воодушевлением поддержано", - подчеркнул белорусский лидер.

О раскачивании внутренней ситуации в странах

По словам Президента, на встрече обсуждалась и общественно-политическая ситуация в обеих странах. "Естественно, нас качали, их качают. Идет сейчас уже не противоборство, а война в средствах массовой информации. Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не на зуб, а на все зубы. Мы обменялись закрытой информацией, секретными документами, которые и наш Комитет госбезопасности, ГРУ Генштаба и другие добывают", - рассказал подробности Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что деструктивные силы сейчас будут пытаться поддерживать протестную активность с помощью разного рода фейков и вбросов. "В частности, сейчас наши беглые (нашли "дворец Путина") пытаются найти дворец Лукашенко. Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля. Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: "Не спала волна активности". Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы", - заявил глава государства.

"Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем. Они уже там дроны поднимают, летают. Я так наблюдаю за этим и думаю: "Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение". Даже снимают частные какие-то дома и делают фильм, как по Путину, чтобы это приписать Лукашенко. Это не получится. Еще раз хочу и вам сказать, и всем, кто меня слушает: Лукашенко за четверть века ничего у государства не украл. И никаких дворцов", - сказал Президент.

О многовекторности и незыблемом векторе

Александр Лукашенко отметил, что некоторые по-прежнему критикуют Беларусь за ее многовекторность. При этом, обратил он внимание, такие люди даже не знают, в чем суть внешней политики белорусского государства.

"Наша многовекторность обусловлена прежде всего нашей экономической политикой. Если Российская Федерация сегодня готова весь экспорт Беларуси потребить, ну так и вектор будет в том направлении. Но Россия не готова. Мы вынуждены и машиностроительную продукцию, и продукты питания, и нефтехимию, и химию продавать на внешних рынках, в третьих странах. И мы должны это обеспечивать и дипломатически, и политически", - сказал Президент.

Кроме того, Беларусь старается выстраивать дружественные отношения с другими соседями, заинтересована в сотрудничестве с Западом в целом, где есть финансовые и технологические ресурсы, и Китаем. "Как же не обеспечивать этот вектор? Но при этом мы говорим, что Россия - это незыблемо, это основное направление, по которому мы готовы двигаться", - заявил белорусский лидер. По его словам, руководство России понимает белорусскую сторону в этом вопросе и поддерживает.

О "трансфере власти" в Беларуси

А вот тема "трансфера власти" в Беларуси на переговорах в Сочи не обсуждалась, как уже успели написать в некоторых средствах массовой информации. При этом Президент обратил внимание: "Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти. Все, даже вы вчетвером (участники совещания. - прим.), можете участвовать в этих выборах после Конституции - и в парламентских, и в президентских". Александр Лукашенко подчеркнул, что внутренняя политика Беларуси - это дело исключительно самой Беларуси. "Поэтому ни о каком трансфере власти мы даже не говорили. Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас", - добавил белорусский лидер.

Об общем Отечестве от Бреста до Владивостока

"Все наши переговоры были основаны на создании единой системы по всем направлениям, чтобы это было еще теснее, чем сотрудничество округов и республик в самой Российской Федерации, - резюмировал глава государства. - У нас есть твердое понимание, что это наше общее Отечество от Бреста до Владивостока, где сегодня существуют два независимых государства".

Александр Лукашенко добавил, что он как первый Президент Беларуси как никто другой заинтересован в сохранении суверенитета белорусского государства. "В противном случае можно перечеркнуть всю четверть века, которую мне пришлось работать Президентом", - отметил он.