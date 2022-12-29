Лукашенко рассказал о новогодних традициях суверенной Беларуси и предложил завести еще одну

Президент Беларуси Александр Лукашенко на благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети" предложил завести в Беларуси еще одну новогоднюю традицию, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что любая страна всегда сильна своими традициями: "Если мы говорим - страна суверенная, независимая, значит, должны быть свои традиции. Исконные, белорусские. У нас этих традиций много".

Еще одной такой традицией, отметил он, стал новогодний бал во Дворце Независимости. Александр Лукашенко напомнил его историю: проводить этот праздник в канун Нового года решили несколько лет назад по аналогу известного Венского бала. Изначально австрийцы так и предлагали: бал во Дворце Независимости должен стать Венским. "Но тогда я сказал: "Почему Венский бал? Мы сами проведем белорусский новогодний бал". И это стало традицией", - отметил Президент.

"Сегодня у нас очередная традиция - новогодняя елка с Президентом. Будут и другие президенты, но эта традиция останется. Если, конечно, вы этого захотите, - сказал Александр Лукашенко. - Скажу вам откровенно: ежегодно в канун Нового года все мы - организаторы, участники праздничных мероприятий - готовимся к встречам с вами, делаем это заранее и очень-очень ответственно. Если кто-то думает, что перед детьми легко выступать, легко для них организовывать мероприятия, - это неправда. Спросите у своих воспитателей, учителей, которые с вами находятся, и они вам расскажут, что самое сложное, самое трудное - это подготовиться к встрече с детьми. Особенно накануне Нового года".

Поэтому Новый год - это праздник, который побуждает каждого взрослого стать волшебником, заявил глава государства. "А что делают волшебники? Исполняют желания. Еще одна традиция, которая зародилась в нашей суверенной, независимой Беларуси, называется "Наши дети". И особенно в Новый год, в эти праздничные дни, все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие, идут к детям - в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа - и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками", - рассказал Президент.

Глава государства отметил, что эта акция тоже стала доброй традицией, укоренилась в сознании народа и ее нельзя загубить. "Ее надо продолжить до старого Нового года, но уже мы должны пойти вместе с вами к нашим старикам, которые сегодня одиноки. Есть еще и такие, о которых забыли дети. И порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками. И даже вы. Поэтому стариков не надо забывать. И хотелось бы, чтобы этот старт "Наши дети", когда идем с подарками к вам, продолжился и закончился в Новый год (а лучше, пусть не заканчивается), чтобы мы пришли к нашим старикам и подарили им подарки, поздравив с Новым годом и Рождеством Христовым", - подчеркнул белорусский лидер.