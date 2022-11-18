Лукашенко рассказал, какой видит деревню будущего и где она уже построена

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какой видит деревню будущего и где в стране такой проект уже реализован. Об этом глава государства заявил на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эффективное производство - основа нашей деревни будущего. И мы делаем все, чтобы качество жизни на селе улучшалось", - констатировал белорусский лидер. По его словам, в этом направлении уже выполнена колоссальная работа, реализован первый проект (агрогородки), включающий почти 1,5 тыс. населенных пунктов, в которых созданы самые современные условия жизни. В них все: красивые дома, ухоженные подворья, водоснабжение, газ, заасфальтированные улицы, школы, оборудованные площадки для отдыха и спорта, иная необходимая инфраструктура.

"Надо и дальше качество жизни в этих агрогородках улучшать, - сказал Президент. - Развитие агрогородков будет продолжаться". Образцы для построения деревень будущего есть в каждой области, а начало было положено в Копыси Оршанского района.

"Но отмечу, что подобные примеры есть абсолютно по всей стране, в каждой области. И мы продолжим делать все, чтобы наше село было притягательным и удобным местом для работы, жизни и отдыха белорусов. Ведь там, как я не раз говорил, наши корни. Не важно, в каком поколении это было, но все мы оттуда, из деревни", - сказал он.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что всем - и горожанам, и сельчанам - очень близок и дорог колорит сельской жизни, который в Беларуси стремятся сохранить и усовершенствовать. Глава государства еще раз напомнил, что сейчас время такое, такой момент, когда все белорусы могут иметь свой надел, свой кусочек земли. "Не потеряйте, не упустите это время", - сказал он.

"Традиционный уклад в сочетании с доступностью достижений цивилизации - это главная цель нашего проекта "деревня будущего", - заявил белорусский лидер.