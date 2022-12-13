Лукашенко рассказал, какие партии должны работать на политическом поле Беларуси

На политическом поле Беларуси должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам приведения отдельных законов в соответствие с обновленной Конституцией, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава государства, политические партии являются значимым институтом для белорусского общества. Проект закона об их деятельности ранее уже обсуждался, рассматривался на совещании у Президента, но был доработан. "И я хочу услышать о главных, основных новациях. Что изменилось? Как будем ориентироваться?" - сказал Александр Лукашенко. Важность вопроса о деятельности политических партий Президент объяснил тем, что он может вызвать в обществе не только дискуссии, но и противостояние: "Я это знаю из своего опыта, да и все сидящие здесь… Все это мы проходили в нашем обществе. Поэтому все надо заранее отрегулировать в законе, довести до людей, чтобы это не возмущало членов партий и не вызывало турбулентность нашего общества".

Законопроект о партиях должен соответствовать белорусским реалиям, идти от жизни, подчеркнул глава государства. "Да, мы должны видеть, что происходит на внешнем контуре, за пределами нашей страны. Но главное - наша страна, наш опыт. Мы только этому должны соответствовать - жизни нашей Беларуси, нашего общества", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики", - заявил Президент. По его словам, представители политических партий должны придерживаться той стратегии, которая будет выработана на Всебелорусском народном собрании, являющемся наиболее представительным органом народовластия. "Что тут непонятного и что тут неправильно? Курс есть, он выработан. Пожалуйста, давайте реализовывать, - сказал Президент. - У политических партий есть достаточный люфт для того, чтобы предложить те или иные пути". И это зависит от направленности самих партий, которые могут быть представлены широким спектром - от левых до правых. "В этом я ничего не вижу плохого. Но преданность стране, действовать от граждан, от нашего населения, от белорусов, - обязанность любой партии", - заявил глава государства.

Он уверен, что политическая система в Беларуси будет развиваться и появятся новые патриотически настроенные партии. "Одновременно произойдет очистка от случайных попутчиков", - добавил Александр Лукашенко.

При этом все изменения не будут происходить одномоментно, на это потребуется время. Но, как подчеркнул Президент, начинать нужно уже сейчас: "Сегодня мы оценим все доработки и степень готовности обсуждаемых документов для того, чтобы принять решение о внесении их в Палату представителей".