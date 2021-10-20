Лукашенко рассказал, что надо делать с болтунами в интернете

Информационный шум вокруг ситуации с коронавирусом создается противниками белорусского государства специально. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, как с ковидом нам придется жить, так и с этими болтунами в интернете. Поэтому поменьше надо на это обращать внимания", - считает Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что информационный шум вокруг ситуации с коронавирусом создается специально. "Это же не наши изнутри тут кричат. А кричат из-за границы: из Польши, Литвы, может быть, отчасти из других государств. Почему кричат: деньги надо отработать, деньги взяли большие. И потом же жить хочется хорошо, поэтому они таким образом зарабатывают", - отметил глава государства.

Кроме того, противники белорусского государства рассчитывают на мятеж в Беларуси. Главная их задача - взбунтовать людей и вывести их на улицу, чтобы они выступили против власти, заявил Александр Лукашенко. "Я начинаю смотреть, что это за каналы - жулики и бандиты, против которых Комитет госбезопасности борется не первый месяц и которые у нас объявлены экстремистами", - добавил Президент.