Лукашенко рассказал, будет ли выплачивать Беларусь госдолг западным странам

Беларусь - надежный плательщик и готова платить по долгам своим партнерам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко.

Одной из тем доклада стал вопрос погашения государственного долга. Глава государства поинтересовался, как складывается ситуация в этой сфере.

"Особенно в, как мы их называем, недружественных странах, которых сейчас немало? Мое поручение было здесь однозначным, оно должно быть выполнено: мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, - ради бога. Не созреют - что ж", - отметил Александр Лукашенко.