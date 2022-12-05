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Лукашенко: расширение диалога Беларуси и Таиланда соответствует интересам народов двух стран

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Лукашенко: расширение диалога Беларуси и Таиланда соответствует интересам народов двух стран

Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и всех таиландцев с Национальным днем. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша страна продолжает успешное социально-экономическое развитие, преодолевая негативные последствия пандемии. Бангкок уверенно идет независимым внешнеполитическим курсом, подтверждая свой статус одного из лидеров Юго-Восточной Азии", – говорится в поздравлении.

Расширение основанного на принципах дружбы и уважения белорусско-таиландского диалога, наращивание многопланового взаимовыгодного сотрудничества полностью соответствуют интересам народов двух стран, уверен Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал Королю Таиланда крепкого здоровья и дальнейших успехов, а жителям этой страны – мира и благополучия.

По материалам belta.by.

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