Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом он заявил по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время совещания были подняты наиболее острые вопросы, касающиеся инфляции и роста цен. Александр Лукашенко высказал жесткую критику в адрес ответственных лиц за недостаточный контроль и активность в этой сфере, чтобы обеспечить справедливое ценообразование во всех сегментах рынка по широкому спектру продукции. Ситуация в итоге потребовала вмешательства главы государства.

По итогам совещания Президент озвучил свое решение: "С 6 числа (октября. - Прим. БЕЛТА) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты".

Однако Александр Лукашенко отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения. "Если будет принято решение министра (антимонопольного регулирования и торговли. - Прим. БЕЛТА) или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день", - распорядился глава государства.

Он пояснил, почему принимает такое волевое решение: "Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все".

Александр Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не было каких-то закрытий объектов и попыток уйти с рынка. "Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите", - жестко предупредил белорусский лидер.

За выполнением поручения он поручил следить прежде всего генеральному прокурору и председателю Комитета госконтроля, принимая жесткие меры реагирования к нарушителям. "Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать, - сказал он. - Это прокурор с Комитетом госконтроля определят, что делать. По всей вертикали - кто допустил нарушение установленного мною порядка и кто способствовал этому или кто "прошлепал", - потребовал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что нынешнее совещание было поручено подготовить председателю Совета Республики Наталье Кочановой во главе группы других ответственных лиц. Им же предстоит оперативно внести в правительство предложения по мерам регулирования цен в Беларуси. "Эта группа во главе с Кочановой. Герасимов, Андрейченко, Орда, Медведева (руководители КГК, Палаты представителей, Федерации профсоюзов, Белстата. - Прим. БЕЛТА)… Руководитель группы Кочанова. Подключайте любых специалистов, но выработайте (меры. - Прим. БЕЛТА). И внести в правительство меры реагирования, меры регулирования цен в стране. До 20 октября 2022 года правительство должно принять решение с подачи этой группы", - поручил Президент.

Он добавил, что если будут хоть какие-то расхождения на предмет того, что "зарегулировали, погибнем, дефицит создастся", чтобы немедленно докладывали ему.

Обращаясь к первому вице-премьеру Николаю Снопкову, Александр Лукашенко посоветовал с 6 октября цены не только не повышать, но и, наоборот, найти возможность их понижения. "Лучше всего советую вам цены понизить", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не боится критики в связи с озвученными решениями, ведь самое важное - проводить справедливую политику. "Я публично ставлю перед вами задачу, беря на себя, опять гружу этот вопрос, зная, что завтра все захлебнутся, критикуя Президента. Но мы должны проводить справедливую политику, - сказал он. - Убедительно вас прошу принять до 20 октября постановление, которое обеспечит контроль за ценообразованием. И, самое главное, недопущение роста цен. Работа тяжелая и большая".

Глава государства заметил, что цены для производителей сегодня заоблачные, и других не будет. Потому надо снижать себестоимость и искать какие-то другие резервы. "Что касается торговли, это не обсуждается. Не бедные", - сказал он.

Говоря о работе группы во главе с Натальей Кочановой, он еще раз подчеркнул, чтобы к выработке мер при необходимости привлекались любые специалисты и эксперты. "Любого привлекайте к себе. Будут жесткие с вашей стороны предложения, значит, жесткие. Других решений быть не может", - сказал он.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что условия работы отечественных производителей с точки зрения стоимости энергоресурсов гораздо выгоднее, нежели у конкурентов на Западе. "Я не знаю, какие будут цены на будущий год на газ и нефть, но я буду делать все, чтобы ситуация не была хуже, чем в этом году. То есть больше не будет. В то время как там будут бешеные цены - на Западе", - сказал он.

"Давайте шевелиться. Не надо ссылаться на эти санкции. Все в наших руках, - призвал белорусский лидер. - Еще раз предупреждаю: вопрос политический! Это даже не экономический вопрос. Это вопрос жизни и смерти".

Александр Лукашенко обратил внимание, что от экономического блока ждет прежде всего решения профильных вопросов, хотя есть и много других тем, которые находятся в поле зрения главы государства. "Они вон, вчера уже Дуда (Президент Польши. - Прим. БЕЛТА) заявил. Это уже давно проработано. Мы с Путиным это обсуждали, когда о самолетах говорили по ядерному оружию. Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Надо предпринимать меры. У нас его нет. Но это не ваш вопрос, и я вас этим не гружу, - сказал он. - Цены по газу и нефти - я вам сказал: хуже не будет, чем в этом году. Работайте, что вы от меня еще хотите?"

"Пожалуйста, выполняйте каждый свои функции. Делайте так, чтобы было людям хорошо. Увидели, что-то где-то не так, - принимайте меры", - резюмировал глава государства.