Лукашенко: ПВТ должен работать прежде всего на Беларусь

Парк высоких технологий должен работать прежде всего на Беларусь. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад о перспективах развития ПВТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все утихомирится. Бизнес есть бизнес. Война войной, но бизнес свое место найдет в мире. Поэтому давайте обсудим проблемы, которые у нас есть, и меры реагирования, чтобы наше общество понимало, как мы все-таки дальше будем работать с ПВТ и использовать его на пользу страны прежде всего. Настало время. Опыт есть. Хороший опыт. Надо все-таки этот парк поворачивать, чтобы он работал прежде всего на страну, и работал эффективно", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил неплохие результаты работы парка в нынешних условиях. "Я не ожидал. За три квартала - 9 месяцев этого года экспорт парка приблизился к $2 млрд. Я этого не ожидал. Я думал, вы там уже разбежались по закоулкам планеты. Немного это меньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, это высокий уровень. Но это три квартала. Год - четыре квартала. Посмотрим, как вы сработаете в четвертом квартале", - отметил Александр Лукашенко.

Он также назвал отрадным тот факт, что те, "кто рванул за пределы страны" после введения санкций, начали возвращаться. "Очень многие вернулись обратно. Попробовали заграницу на зуб и поняли, что в стране, где родился, там ты должен и пригодиться. Это хорошие тенденции. Новые резиденты регистрируются, свои IT-продукты создают, осваивают новые рынки", - констатировал глава государства.

В начале встречи Александр Лукашенко отметил, что настало время вернуться к вопросу функционирования ПВТ даже не с экономической точки зрения, а нравственной и политической. В этой связи глава государства упомянул о событиях 2020 года и мятеже, который был навязан людям в Беларуси.

"Сотрудники ПВТ проявили себя, мягко говоря, не с лучшей стороны. И, конечно, в обществе в большинстве своем присутствует некая настороженность в этом отношении. Вот это я имею в виду, что настало время снять какие-то ненужные нам нюансы с функционированием ПВТ, - сказал Президент. - Должен сказать, что надо скидку сделать на то, что не во всем повинны и сами сотрудники ПВТ, и те, кто занимались высокими технологиями. Это отчасти наше упущение. А скорее всего, это неизбежный этап, который мы переживали, когда ПВТ и те компании, которые там были зарегистрированы, были, прямо скажем, дочерними компаниями. Хозяева были далеко за пределами Беларуси".

Александр Лукашенко рассказал, что накануне попытки мятежа в 2020 году поступали сведения о том, что как движущую силу планировалось задействовать сотрудников ПВТ. Однако должного внимания этому вопросу тогда не уделили: "Признаюсь, что ни я, ни спецслужбы не уделили этому должного внимания. Мы просто отмахнулись от этого. Я думал: ну, не может же быть, чтобы твои дети начали против тебя войну. За это и поплатились. Оказывается, что и такие дети могут воевать против родителей, если им хорошо платят. То есть наши люди, это тоже откровенно надо признать, работающие в ПВТ, получая приличные доходы, заработную плату по сравнению со средней зарплатой в Беларуси, предпочли большие деньги и выполняли команды заграничных своих хозяев. Чаще всего заокеанских".

"Мы анализировали эту ситуацию с этих позиций и пришли к такому выводу. Поэтому скидку надо делать на то, что все-таки ими управляли. А поскольку это молодые в основном люди, да и руководство ПВТ спустя рукава там работало - не знали своих людей и не противодействовали вовремя всем этим негативным тенденциям - мы получили то, что получили", - добавил белорусский лидер.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что отказываться от работы ПВТ, не поддерживать его было бы неправильно. Несмотря на то, что в последние годы эта отрасль получила значительное развитие в Беларуси, и не только в рамках парка. "Мы имеем благодаря в том числе и работе парка на каждом предприятии свой парк высоких технологий. Начиная от Академии наук и заканчивая МАЗом, БелАЗом и другими предприятиями. Я сначала тоже не поверил, что на каждом предприятии у нас есть очень сильные айтишники, которые не просто на заокеанского дядю работают, а создают конечный продукт. Как мы боролись за продуктовые компании. Пожалуйста, они созданы. И когда мы проверили, к примеру, БелАЗ - а там целый корпус четырех- или пятиэтажный - сидят ребята, которые работают на БелАЗ, программное обеспечение создают и готовый продукт", - отметил глава государства.

Он считает, что в этом плане ПВТ сыграл очень важную роль. Более того, благодаря парку в стране подтолкнули и профильное образование. "У меня уже беспокойство вызывает, что у нас, наверное, чрезмерный перекос этой IT-сферы и подготовки специалистов в этом плане. Но ничего. Это вопрос регулируемый. Не будет спроса - не будет и подготовки. А раз есть спрос, значит, готовятся люди. Молодые люди хотят работать айтишниками", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому с какой стороны ни посмотри, все-таки ПВТ - это такая фишка нашей независимости, молодого государства была. Он должен существовать. Как он должен работать, какая ситуация там складывается - я хотел бы объективно услышать эту информацию", - сказал Президент.

Он напомнил, что в апреле 2022 года был подписан указ "Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации". ПВТ поручалось создать базу данных компетенций резидентов и определить порядок их привлечения к процессам цифровизации отраслей экономики. "Надо обсудить нам результаты данной работы. У нас существует наблюдательный совет в ПВТ. Как он работает? Насколько мы контролируем ситуацию в ПВТ, как дальше будем работать?" - обозначил вопросы белорусский лидер.

"Вы же понимаете, что я как человек, отвечающий за безопасность нашего государства и стабильность функционирования нашего общества, не могу допустить, чтобы у нас еще раз пошла волна от айтишников там, ипэшников и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть, я это не скрываю: благодаря Президенту появились такие отрасли в нашей экономике и в нашем обществе. Поэтому я за это и несу ответственность. Мы не должны видеть только положительное. Мы должны видеть и недостатки для того, чтобы вовремя реагировать", - подчеркнул глава государства.