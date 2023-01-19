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Лукашенко проведет встречу с Лавровым

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Лукашенко проведет встречу с Лавровым

Александр Лукашенко, белорусский лидер, сегодня проведет встречу с Сергеем Лавровым, главой МИД России. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что на данной встрече будут обсуждены вопросы от взаимной торговли до сотрудничества во внешнеполитической сфере.

Отмечается, что Сергей Лавров уже прибыл во Дворец Независимости.

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