Лукашенко проведет встречу с Лавровым

Александр Лукашенко, белорусский лидер, сегодня проведет встречу с Сергеем Лавровым, главой МИД России. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что на данной встрече будут обсуждены вопросы от взаимной торговли до сотрудничества во внешнеполитической сфере.

Отмечается, что Сергей Лавров уже прибыл во Дворец Независимости.